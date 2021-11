“A tavola con il diabete”, mille euro all’Alberghiero in occasione della giornata mondiale

MASSA – In occasione della Giornata mondiale del Diabete, che si celebra il 14 novembre, quest’anno dedicata all’accesso alle cure, una priorità per milioni di malati nel mondo, la Diabetologia e malattie del metabolismo dell’Asl Toscana nord di Massa e Carrara, premierà gli studenti dell’Istituto Alberghiero “Giuseppe Minuto” di Marina di Massa per il miglior menù proposto all’interno del concorso “Il menù della Salute”.

Il premio consiste in un assegno di 1.000 euro da destinare alle attività scolastiche. “A tavola con il diabete” è il titolo dell’iniziativa a cui parteciperanno gli studenti delle classi quinte, che prevede una vera e propria gara per confezionare un menù completo dall’antipasto al dessert con le indicazioni nutrizionali adeguate al paziente diabetico. Il menù vincitore, scelto da una giuria di chef professionisti, verrà degustato durante la cena che si terrà domani, 12 novembre, nella sede dell’Istituto di Marina di Massa.