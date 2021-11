Mese della sensibilizzazione al cancro al polmone: la colomba della pace si colora di bianco

CARRARA – Il Comune di Carrara ha aderito alla campagna promossa dall’Associazione Alcase Italia in occasione del mese di sensibilizzazione al cancro al polmone. Alcase Italia promuove la settima edizione di Illumina Novembre, un appuntamento fondamentale per informare l’opinione pubblica sui progressi della medicina oncologica in ambito polmonare. Oggi molti malati di cancro al polmone, come spiega la presidente dell’organizzazione non-profit professoressa Deanna Gatta, convivono con il loro tumore, mantenendo una buona qualità di vita e una normale autonomia: è importante, quindi, far sapere a tutti che la diagnosi della malattia non è più una sentenza di morte.

Il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale ha accolto anche quest’anno l’invito di Alcane a illuminare di bianco durante il mese di novembre un monumento cittadino: è stata scelta la scultura di Carlo Sergio Signori “La Colomba della Pace”, in piazza 2 Giugno, che sabato 13 novembre sarà decorata con fiori e palloncini di colore bianco. Un gesto simbolico per collaborare a questa vitale opera di informazione e di sensibilizzazione.

Oggi l’attenzione della ricerca globale è focalizzata sull’immunoterapia e sulle terapie mirate alle molteplici mutazioni genetiche del cancro del polmone, ma anche sulla necessità di continuare a identificare nuove strategie terapeutiche per la variante a piccole cellule del tumore, sinora solo sfiorata dalla rivoluzione delle terapie biologiche: un intero mondo lavora per estirpare questa terribile neoplasia, fa sapere il Dottore Gianfranco Buccheri, Direttore Medico di Alcase Italia Odv.

Alcase Italia è la prima organizzazione italiana non-profit esclusivamente dedicata a combattere la più diffusa e mortale delle neoplasie: il cancro al polmone. Porta avanti la sua missione mediante progetti di prevenzione, supporto e informazione ai malati, oltre a organizzare periodicamente eventi aperti al pubblico, con lo scopo di sensibilizzare e raccogliere fondi. Alcase opera da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale. Per ulteriori informazioni www.alcase.eu.