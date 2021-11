Terremoto Massese, Persiani: «Attendiamo aggiornamenti. Ci auguriamo di ritrovare serenità»

MASSA – «L’amministrazione comunale prende atto di quanto sta accadendo in queste ore all’interno della società di calcio Massese 1919 e attende eventuali aggiornamenti in merito agli impegni di tecnici e responsabili societari». Lo ha scritto ieri sera in un post social il sindaco di Massa, Francesco Persiani, sul terremoto che sta riguardando la squadra di calcio della città dopo le dimissioni dell’allenatore Matteo Gassani (qui).

«In questa delicata fase – ha aggiunto il primo cittadino – si esprime sostegno, in particolar modo, alla squadra che ogni settimana scende in campo cercando di dare sempre il massimo per portare a casa il risultato migliore. Ma soprattutto dobbiamo mantenere l’attaccamento di tutti ai colori bianconeri, simbolo di una parte importante della storia della nostra città».

«Già nella giornata di domani (oggi, ndr), i giocatori bianconeri sono attesi da un’altra importante sfida in trasferta e a loro va la vicinanza dell’amministrazione affinché, stante gli avvenimenti di queste ore, possano restare concentrati sulla partita di Coppa Italia di Eccellenza con la River Pieve. La gara di domani (oggi, ndr) è importante per il morale della squadra bianconera che, ci auguriamo, possa ritrovare presto la serenità per affrontare il campionato nel migliore dei modi, regalando le soddisfazioni che i tifosi meritano».