Asl: Igiene pubblica e Nutrizione trasferiti al Monoblocco, ecco cosa cambia

MASSA-CARRARA – La Asl Toscana nord ovest informa che l’Igiene Pubblica e Nutrizione della zona Apuane si è trasferita a Carrara nel padiglione I del Centro Polispecialistico Achille Sicari, piazza Sacco e Vanzetti, primo piano – lato monti.

Per tutte le pratiche amministrative (certificato Istat, passaporto mortuario, parere edilizio in deroga, ecc.) gli uffici sono aperti con accesso diretto, dal martedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 ed il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle17.00. I nuovi recapiti telefonici sono 0585-655859 o 655860 utili per pratiche sanitarie, prenotazione consulenze e vaccinazioni per viaggi internazionali, esecuzione-lettura mantoux per sorveglianza sanitaria in corso e altre attività sanitarie inerenti la prevenzione-sorveglianza delle malattie infettive. Gli ambulatori infermieristici sono contattabili ai numeri 0585 655848 – 655852 – 655268 – 655235 e sono aperti, con accesso diretto, dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 12.00 ed il martedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. Al fine di evitare accessi impropri la Asl consiglia di contattare preventivamente gli uffici, telefonicamente o tramite mail all’indirizzo ipnapua@uslnordovest.toscana.it.