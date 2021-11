Una serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne a Mulazzo

MULAZZO – Il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un tema importante e, purtroppo, così tangibile e attuale. La sera del 25 novembre, presso il Municipio in Arpiola, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Mulazzo, le attrici del Centro Teatro Pontremoli dedicheranno una serata di riflessione e sensibilizzazione interpretando alcune letture tratte dal libro “Ferite a morte” di Serena Dandini. Con loro interverranno le alunne della Scuola Media Inferiore “Dante Alighieri” di Arpiola che hanno seguito il progetto teatrale di Monica Rosa, Presidente del Centro Teatro Pontremoli, e Khiara Gamal di Lunidanza che ha seguito le coreografie dello spettacolo. Per l’occasione l’artista lunigianese Anish (Giacomo Sarteschi) realizzerà un’opera artistica che verrà esposta in Municipio.

«Ringrazio tutti coloro che in questi mesi hanno lavorato per realizzare questa importante iniziativa, erano anni che desideravo proporre sul nostro territorio un’iniziativa di sensibilizzazione sul tema della lotta alla violenza sulle donne e non potevo trovare miglior collaborazione. Le Associazioni Fidapa e il Centro Donna Lunigiana hanno patrocinato questo evento messo in scena dal Centro Teatro Pontremoli con il prezioso supporto del centro Lunidanza di Villafranca L. – scrive Giorgio Santi, assessore di Mulazzo – Una serata di sensibilizzazione ma anche dal grande contenuto artistico, con il coinvolgimento delle nostre scuole locali e del giovane artista Lunigianese Giacomo Sarteschi in arte Anish. Al ricordo della serata ci penserà Ab Films Productions che con la loro grande professionalità daranno testimonianza della serata».