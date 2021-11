Salute e benessere, quattro iniziative gratuite alla farmacia “La Prada”

CARRARA – Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Sono quattro gli appuntamenti di novembre alla farmacia comunale “La Prada” di Avenza. Il primo si svolgerà martedì 9 novembre dalle 9 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.30. L’iniziativa sarà dedicata alla misurazione del colesterolo. Il secondo appuntamento sarà sabato 13 e riguarderà i problemi alla cervicale con la dottoressa Sara Schizzi, fisioterapista (dalle 9.30 alle 12.30). Il terzo appuntamento si svolgerà martedì 16 novembre e sarà dedicato ai trattamenti di bellezza coi consigli di una beauty consultant (dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19). L’ultima iniziativa venerdì 19: sarà la giornata dedicata alla posturologia con la dottoressa Antonella Principe (dalle 16 alle 18.30). Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.