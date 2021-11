Addio a Maria Martinelli, la più anziana della provincia di Massa-Carrara: aveva 107 anni

LUNIGIANA – Era la più anziana della Lunigiana e tra le più anziane della Toscana. Si è spenta a Pontremoli (Massa-Carrara) la signora Maria Martinelli (conosciuta anche come Maria Du Re). Aveva 107 anni e aveva vissuto entrambe le guerre mondiali del secolo scorso. Da diversi anni era ospite della Rsa del vecchio ospedale di Pontremoli e all’inizio di quest’anno era balzata all’onore delle cronache per essere stata la persona più anziana ad essere stata vaccinata contro il covid a Massa-Carrara.

«Una ospite molto attenta e presente – aveva raccontato una delle operatrici sanitarie della struttura – che spesso racconta e parla delle sue esperienze sia con noi sanitari che con i suoi colleghi ospiti. Signorina, non ha figli, e molto spesso riceve la visita dei nipoti e pronipoti che la accudiscono con grande attenzione e affetto. Grande fungaiola, conserva tutt’ora quella vecchia passione, e non passa giorno che non trovi modo per sollecitare qualche suo interlocutore ad accompagnarla per una passeggiata nei boschi».