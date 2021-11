Il Salotto di via Cairoli è la prima bottega storica “di pregio” del Comune di Massa

MASSA – “Il Salotto”, caffetteria e sala da tè di via Cairoli, è la prima Bottega storica di Pregio del Comune di Massa. Il titolo di Bottega Storica in base regolamento per la valorizzazione dei luoghi del commercio nel centro storico e nel centro città, già riconosciuto “per anzianità” a sedici attività cittadine che vantano almeno 40 anni d’esercizio all’interno della stessa categoria merceologica, è stato per la prima volta assegnato “per pregio” proprio a Il Salotto di via Cairoli che ora entrerà a far parte dell’apposito elenco pubblicato sul sito istituzionale e nella mappa che riporta la localizzazione di tutte le Botteghe Storiche del Comune. L’albo delle Botteghe Storiche, a tutela delle tradizioni artigianali e produttive locali, è pensato per valorizzare il piccolo commercio, assegnando uno specifico riconoscimento a quelle attività che hanno rappresentato e continuano a rappresentare un elemento qualificante e distintivo della tradizione locale.

Il titolo di “Bottega storica”, come detto, può essere assegnato per anzianità e/o pregio. Se il requisito dell’anzianità è riconosciuto quando si possono vantare 40 anni di attività nella stessa categoria merceologica il requisito del “pregio” deve essere dimostrato dal richiedente con ampia documentazione anche fotografica degli elementi peculiari e caratteristici dell’attività. Questi elementi riguardano tutto ciò che sta davanti al negozio come le facciate, le insegne, le vetrine o gli infissi; gli interni quali arredamento, ornamenti ed attrezzature e comprendono anche la particolare localizzazione, riconoscibilità e/o integrazione del negozio nel contesto urbano. La commissione giudicatrice composta dal dirigente comunale delle Attività Produttive, da un architetto del Comune e da un professionista esterno indicato dall’Ordine degli Architetti, riunitasi il 29 ottobre scorso, ha riconosciuto il titolo di Bottega storica di pregio a Il Salotto sulla base alla media dei punteggi ottenuti da ciascuna caratteristica qualificante il locale di via Cairoli.

L’assessore alle Attività produttive Paolo Balloni spiega che oltre ad usufruire degli stessi vantaggi e agevolazioni fiscali riconosciute dal Comune alle botteghe storiche che possono accedere ai contributi a fondo perduto per la riqualificazione dei negozi senza dovere adeguare vetrine, infissi ed insegne alle nuove disposizioni, le Botteghe storiche di pregio hanno “a contrario” l’obbligo di mantenerle inalterate e possono ottenere il contributo comunale proprio per spese finalizzate alla loro manutenzione.

«Con questo riconoscimento – dichiara Balloni – attuiamo completamente la politica dell’amministrazione a sostegno delle botteghe storiche. Il nostro intento è supportare le attività per il servizio che da anni offrono alla comunità e quei negozi o locali che con le loro caratteristiche architettoniche contribuiscono a qualificare il contesto urbano in cui sono inseriti, costituiscono un antidoto al degrado, migliorano la vivibilità e rendono più bella la città».