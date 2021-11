CARRARA – In riferimento alle segnalazioni del disservizio verificatosi ieri (lunedì 1° novembre) a Colonnata, E-Distribuzione (la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione) precisa che «nel caso specifico si è trattato di un’interruzione a causa di uno “scatto di linea”, ovvero un cortocircuito localizzato conseguente al danneggiamento di un componente in cabina elettrica, per un gruppo circoscritto di utenze, la maggior parte delle quali rialimentate in pochi minuti. A questo proposito, E-Distribuzione informa che nel corso del 2021 sulla linea elettrica in questione, che fornisce alimentazione anche alla frazione di Colonnata, si sono avuti soltanto 2 disservizi legati a problemi verificatisi sulla componentistica elettromeccanica dell’azienda, immediatamente sostituita, mentre le eventuali altre brevi interruzioni di energia elettrica sono da riferirsi a sbalzi di tensione non localizzati, con ogni probabilità provenienti dagli impianti privati delle attività artigianali e industriali della zona. E-Distribuzione, per la parte di propria competenza, sta portando avanti nell’area anche un piano di investimenti per il potenziamento della rete elettrica con i progetti “Resilienza” ed “E-Grid”, attraverso i quali il sistema elettrico viene dotato di apparecchiature di ultima generazione, più resistenti ed automatizzate, al fine di offrire un servizio efficiente e continuo. Per ogni altra istanza, che riguardi gli impianti elettrici privati, E-Distribuzione non ha competenza né responsabilità ma è ovviamente a disposizione dei clienti per ogni confronto e verifica di dettaglio sulle linee collegate alle forniture interessate. E-Distribuzione ricorda anche che per segnalazioni è utile contattare 803.500, indicando il codice POD (nel formato IT001E…) dell’utenza riportato nella bolletta elettrica. Inoltre, è possibile registrarsi a e-Notify (https://www.e-distribuzione.it/servizi/Pratiche-e-comunicazioni/e-notify.html), il servizio che consente di ricevere avvisi sms, email o telegram su interruzioni di corrente per lavori programmati di manutenzione previsti nell’area geografica in cui si trova la propria fornitura, stato di avanzamento delle pratiche o interventi di tecnici in loco. È possibile, infine, ricevere informazioni anche sui canali social facebook e twitter E-Distribuzione nonché sul sito web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è a disposizione la “mappa delle disalimentazioni” che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica».