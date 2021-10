Fantasmi, streghe e lupi mannari: le leggende da brivido della Lunigiana sono il nostro Halloween

MASSA-CARRARA – È una festa “importata” quella di Halloween per il nostro Paese, ma anche l’Italia e la provincia di Massa-Carrara hanno le loro storie, leggende e racconti da brivido con protagonisti streghe, fantasmi e creature mostruose non così conosciute ma perfettamente in linea con lo spirito di una ricorrenza che ha origini celtiche. Queste storie di personaggi fantastici e misteri sono state tramandate di generazione in generazione soprattutto tra gli abitanti della Lunigiana. Queste leggende, nella provincia di Massa-Carrara, vengono chiamate “menade”. Numerosi sono i luoghi che l’immaginario popolare vuole frequentati da presenze soprannaturali e inquietanti, come “la buca del diavolo”, “i bozzi delle fate”, “la grotta delle streghe”, “la pianta dei fantasmi”, da cui alcuni abitanti si tengono lontani.

Il fantasma di Bianca Malaspina

La più conosciuta tra le leggende è quella del Castello di Fosdinovo che vede protagonista la marchesina Bianca Maria Alioisia Malaspina, figlia di Giacomo Malaspina. La giovane ragazza era innamorata di un giovane stalliere che incontrava nella corte e nelle scuderie del castello, il ragazzo non era indifferente alle attenzioni della marchesina. Ovviamente la loro storia d’amore non era accettata dalla famiglia Malaspina e avevano organizzato la loro fuga, prevista per il giorno del sedicesimo compleanno della fanciulla.

La festa del compleanno della ragazzina animò tutto il paese e tutti accorsero per vedere la sua bellezza. Tra tutti gli invitati, il figlio di un duca della pianura Padana fu attratto dalla marchesina, ma lei aveva nel cuore solo il giovane stalliere. Purtroppo, qualcuno, forse un servitore, tradì i due giovani e quando il padre poi venne a sapere le intenzioni della figlia, minacciò di rinchiuderla a pane e acqua nelle segrete del castello. Il perseverare dell’atteggiamento ribelle della marchesina portò i genitori a decisioni drastiche: dapprima la ragazza venne trasferita in un convento ma si rifiutò di prendere i voti, così il padre la fece murare viva murare viva in una cella del castello, dove l’unico legame che aveva con il mondo esterno era una botola sul soffitto da cui giornalmente venivano calati il cibo e le bevande. Dopo qualche anno di stenti la marchesina morì, ma ancora oggi si racconta che nelle notti di luna piena, il suo spirito, vaga per il castello con una veste bianca ed i capelli lunghissimi sciolti sulle spalle.

Ma i Malaspina sono protagonisti anche di altre leggende, come quella di Giovan Gasparo Malaspina, signore del castello di Treschietto, che abusava di giovani donne facendo perdere loro la verginità e poi venivano uccise, perdendo la vita in strani riti sacrificali umani. Francesco Malaspina, protagonista di una storia con una giovane donna di Mulazzo che sarebbe morta per sfuggire agli abusi del marchese e l’episodio del marchese Malaspina di Iera, dove si racconta che dalla cappella di San Biagio si sentano le grida delle vittime da lui uccise e gettate in una fossa piena di scheletri.

Il licantropo di Pontremoli

Un’altra leggenda, l’unica autoctona, è quella del licantropo di Pontremoli. Nelle notti di luna piena, il licantropo, emette il suo lacerante ululato e comincia a girovagare per gli stretti vicoli del paese per spaventare gli abitanti del posto. Ad accompagnarlo nelle sue notti, un gruppo di cani randagi che lo seguono come se fosse il suo capo-branco. La trasformazione dura dalla mezzanotte fino alle tre del mattino, e si interrompe con il “chicchirichi” del gallo che annuncia l’arrivo del mattino.

Il ponte dei rumori

Uno dei “luoghi del terrore” è il cosiddetto “Ponte dei rumori” di Pontremoli. Secondo la leggenda, dal ponte venne gettato un indemoniato. Si racconta che ogni tanto, si sentano provenire dal canale, i suoni dello sbattere delle catene contro le rocce. Si dice che forse l’uomo, aveva cercato di avvicinarsi ad un tesoro che era custodito dal diavolo presso una fortezza.

La donna morta due volte

A Malgrate (nel comune di Villafranca) circola una strana leggenda tra gli abitanti del paese, che ha per protagonista una contadina, che sembra sia morta due volte. La donna, mentre stava mangiando sola in casa, rimase strozzata da una parte del cibo che non riuscì ad inghiottire. Quando i familiari tornarono a casa, si accorsero che non c’era più nulla da fare, così decisero di chiuderla in una cassa di legno e di portarla al cimitero del paese in attesa dei funerali. Il giorno successivo, tornati al cimitero, si accorsero che il coperchio della cassa era stato forzato, ma non era completamente aperto. Spaventati i familiari decisero di scoperchiare la cassa, ma lo spettacolo che si trovarono davanti fu terrificante. Si trovarono di fronte la donna con gli occhi sbarrati e tutte le mani insanguinate. La donna era riuscita ad espellere il cibo e trovandosi nella bara aveva cercato di liberarsi ma purtroppo non ci riuscì e così morì di crepacuore. Qualcuno racconta che vaga ancora nel cimitero con le mani rivolte verso l’alto come se stesse cercando di aprire la bara.

L’albero delle streghe

Arriva da Monti di Licciana Nardi la leggenda dell’albero delle streghe, dove si racconta che esse si riunivano attorno a una quercia detta di “Morian”. Le streghe si ritrovavano la notte e cominciavano a danzare attorno alla quercia. Tra gli abitanti del posto, pochi sanno dove si trova di preciso il grande albero e i pochi che ne sono a conoscenza, mantengono il segreto e la notte ci passano il più lontano possibile. Oltre alle streghe si ritrovavano anche folletti dispettosi, che facevano scherzi a uomini e animali.