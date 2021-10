Una giornata dedicata esclusivamente all’ascolto: l’iniziativa del centro Dicra di Massa

MASSA – Il Centro poliambulatoriale Dicra di Massa ha deciso di istituire una giornata esclusivamente dedicata all’ascolto. Ogni venerdì psicologhe e psicologi saranno a disposizione per un colloquio di orientamento sul migliore percorso da proporre, personalizzando tutti gli aspetti clinici e terapeutici.

“Siamo il primo centro diagnostico poliambulatoriale a proporre un servizio esclusivamente dedicato alla cura psicofisica delle persone colpite dalla pandemia da Covid-19 – dichiarano dal centro -. Abbiamo selezionato una serie di sintomi da tenere sotto controllo per spingere ognuno di voi a chiamarci per un appuntamento. Il colloquio ha anche lo scopo di ascoltare e decidere insieme al paziente che i sintomi riscontrati non hanno bisogno di alcuna terapia, tranquillizzando genitori, adolescenti e coppie”.

Il centro ricorda inoltre gli episodi che devono essere monitorati e discussi all’interno di un ambiente protetto e sicuro:

– Ansia

– Tristezza e noi

– Senso di solitudine e di abbandono anche negli adolescent

– Senso di incertezza e smarrimento dovuto alla perdita di lavoro e progetti

– Senso di affaticamento

– Paura

– Sentimenti di rabbia

– Problemi di coppia