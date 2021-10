MASSA-CARRARA – E’ stato in assoluto il sondaggio più votato della storia della Voce Apuana quello che ha chiesto ai lettori di esprimere la propria posizione in merito al green pass, lo strumento che da mesi ormai sta dividendo l’opinione pubblica. Per votare c’è tempo fino a domani, 31 ottobre, alle 12, ma i risultati sembrano ormai consolidati. Quasi 2mila i partecipanti: tra questi, il 60% ritiene la certificazione verde “una misura totalmente discriminatoria”, che pertanto andrebbe abolita. All’estremo opposto, rappresentato dal 30% dei votanti, c’è quella parte di cittadini totalmente a favore del green pass, sia per la vita sociale che al lavoro. Il restante 10% è diviso fra coloro che lo ritengono utile unicamente per il suo scopo originario, ovvero viaggiare in Europa, chi lo limiterebbe alla solita vita sociale e chi lo accetterebbe solo nel caso i tamponi fossero gratuiti.

“Il pass è discriminazione, non serve a niente – commenta Romina sulla nostra pagina Facebook – non per la sicurezza sanitaria come doveva essere. E’ solo un obbligo politico. Basti pensare che se un vaccinato non è immune: a cosa serve dargli un pass e a un non vaccinato no?”. “Non serve a nulla – afferma Elisa – commesse vaccinate obbligate, però per fare la spesa puoi entrare senza, come negli autobus. E’ un ricatto”. E’ poi c’è Massimo, che ritiene “si sia parlato troppo e a vanvera da una parte e dall’altra, creando confusione. Poi s’è messa in mezzo la politica dicendo “nel torbido si pesca meglio”, e in molti hanno abboccato”. A Laura, che ritiene il green pass “una misura incostituzionale, che sta dividendo il popolo italiano”, Nicola risponde che “quasi 9 persone su 10 sono vaccinate”. E gli fa eco Michele: “Il risultato del vero sondaggio è che quasi l’85% dei vaccinabili si è vaccinato e ha il Green pass – sostiene Michele – Gli altri, salvo rare eccezioni, non si capisce che esitazioni abbiano…”.

Ricordiamo che il sondaggio rimarrà aperto fino alle 12 di domani, domenica 31 ottobre.

