Al centro Con-tatto di Marina di Massa un corso di accompagnamento alla nascita

MARINA DI MASSA – Il centro Con-tatto di Marina di Massa organizza un percorso di accompagnamento alla nascita “Nasciamo insieme”: quattro incontri nei quali, insieme a due psicologhe, si acquisirà non solo maggiore consapevolezza delle nuove dinamiche, ma verrà anche promosso un benessere fisico, psicologico e sessuale della coppia partendo proprio dal potenziamento delle risorse dei neogenitori. “La transizione alla genitorialità è un processo ricco di emozioni e di cambiamenti non solo nella gestante, ma anche nella coppia e nello stile di vita dei partner – spiegano gli organizzatori -. Spesso questi sconvolgimenti destano ansie e preoccupazioni che necessitano di essere condivise e normalizzate in un contesto di gruppo”.

Il corso è aperto a tutte le donne in gravidanza indipendentemente dal mese di gestazione e, ovviamente, ai loro partner.