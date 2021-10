Asmiu: il 1° novembre servizio porta a porta regolare

MASSA – Asmiu comunica a tutti i cittadini interessati dalla raccolta domiciliare “porta a porta” che, lunedì 1° novembre, festa di Ognissanti, i servizi verranno regolarmente effettuati come da calendario. Pertanto gli utenti potranno esporre sacchetti o contenitori con la tipologia di rifiuto indicata per la raccolta ordinaria del lunedì.

Il servizio, in quel giorno, non subirà alcuna interruzione anche per quanto riguarda la raccolta domiciliare del verde (sfalci) nella zona denominata A nel calendario del “Progetto Verde” e che interessa la porzione di territorio comunale che si estende da Via della Repubblica fino al confine con il comune di Montignoso.