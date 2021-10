Asili nido, la Cgil raccoglie le firme: «Assunzioni subito, stop esternalizzazioni»

MASSA-CARRARA – Si è svolta oggi, venerdì 29 ottobre, la raccolta delle firme per chiedere le assunzioni e la stabilizzazione delle educatrici degli asili nido, contro i processi di esternalizzazione del servizio educativo, per garantire la massima qualità della gestione finalizzata al benessere dei piccoli utenti e delle loro famiglie. «Come Funzione Pubblica Cgil di Massa-Carrara – affermano dal sindacato – ribadiamo la necessità di una assunzione immediata di personale educativo, indispensabile al funzionamento degli asili nido. Per dare visibilità a questa vertenza, si è svolta in contemporanea in tutte le realtà regionali più significative la raccolta delle firme per una petizione. L’iniziativa a Carrara si è svolta presso l’asilo nido comunale Le Cicogne di via Bassagrande, coinvolgendo il personale e i genitori con l’obiettivo condiviso di fermare le esternalizzazioni degli asili nido e di aprire un confronto tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali sul futuro di questi servizi, coinvolgendo anche le famiglie».