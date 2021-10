Una notte spaventosa ad Albiano Magra: tutto pronto per Halloween

ALBIANO MAGRA – Tutto pronto ad Albiano per i festeggiamenti della notte più ‘spaventosa’ dell’anno, amata da grandi e piccini: la festa del 31 ottobre, tradizionalmente conosciuta come ‘Halloween’, nata negli Stati Uniti nel XX secolo ma di antichissime origini celtiche, nota ai più per il divertente rito del “dolcetto o scherzetto” con gli immancabili travestimenti a tinte horror.

In questa ricorrenza la Scuola di Danza Tap Dancing e Viviamo Albiano APS, con il patrocinio del Comune di Aulla, organizzano uno speciale fine settimana di eventi all’insegna del divertimento, con appuntamenti per tutti i gusti che trasformeranno il borgo in uno spettrale e pittoresco ‘Halloween Village’.

Sabato 30 e domenica 31 ottobre, dalle 20 fino alle 23.30, sono attese le performance dell’illusionista Mattia Boschi, oltre a numerose attività di intrattenimento come il truccabimbi e l’allestimento di set fotografici a tema. Esibizioni di magia e danza in programma alle ore 21.15, 22.15 e 23.15.

All’interno del Villaggio sarà possibile scegliere due percorsi:“Streghetta”, aperto a tutti, e il “Tunnel dei Sospiri”, vietato ai minori di 14 anni. Quale misura tesa al contrasto dell’epidemia di COVID19 sarà misurata la temperatura corporea all’ingresso nel Villaggio. Obbligatorio l’uso della mascherina e il possesso di Green Pass per accedere ai luoghi chiusi e all’area spettacolo. Si ringrazia Claudio Piva Light per la fornitura di luci e allestimenti per gli spettacoli.