Pontremoli, riaperto il centro ricreativo comunale: la normalità post pandemia

PONTREMOLI – Ha riaperto il Centro Ricreativo Comunale di Pontremoli, al piano terra del palazzo Galli Bonaventuri, piazzetta Aurelio Saffi. Un ritorno alla normalità per la comunità pontremolese dopo un lungo stop imposto dalla pandemia. Finalmente, gli anziani e tutti coloro che avranno voglia di passare e condividere il proprio tempo con il prossimo, possono tornare a farlo, dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18.

“Vorrei ringraziare Angela Neri, – ha commentato il vicesindaco Clara Cavellini – intervenuta all’incontro in qualità di responsabile del servizio sociale della società della Salute, della sua disponibilità e soprattutto dei suoi preziosi consigli per riaprire in sicurezza. La professoressa Rosanna Pinotti, in questa occasione, le ha fatto dono di una copia del libro ” Tè e ricordi” che ha scritto durante il lockdown. Il libro contiene le storie di vita che le donne che frequentavano il centro prima che il chiudesse hanno raccontato a Rosanna.”

La prof. Rosanna Pinotti, scrittrice già conosciuta in Lunigiana, ha voluto raccogliere le storie di vita in una raccolta che rimarrà per sempre nella memoria della comunità.