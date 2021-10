Podenzana, lotta al dissesto idrogeologico: i lavori per la sicurezza dell’abitato

PODENZANA – “Consapevoli di vivere in un territorio collinare fragile, abbiamo da tempo dichiarato guerra al dissesto idrogeologico e continueremo a farlo.” Così il sindaco di Podenzana Marco Pinelli sull’ormai prossima conclusione del lungo e complesso intervento di consolidamento di un intero versante in località casa Manò di Montedivalli, che garantirà di mettere in sicurezza una delle aree a maggior rischio idrogeologico del territorio.

Sono in corso le ultime opere di ampliamento della difesa spondale, attraverso la posa di massi ciclopici di cava, rettifica dell’alveo a difesa dell’erosione della sponda sinistra, a completamento di un’opera del valore complessivo di 665mila euro, che ha già visto la realizzazione della riprofilatura dell’intero versante attraverso opere in calcestruzzo armato, palificate in legno e canalizzazione delle acque meteoriche.

“Un finanziamento che rientra nel Piano straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico – spiega Pinelli – in accordo di programma tra Ministero dell’Ambiente e Regione Toscana e Comune di Podenzana.”