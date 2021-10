Nel Comune di Zeri modificata la viabilità ad Adelanto e sulla strada dei Due Santi

ZERI – Modifiche alla circolazione lungo le Sp 65 (Adelano) e 66 (Due Santi) nel comune di Zeri: sulla 65 all’altezza del km 0,100, e sulla 66, all’altezza del km 0,500, infatti, sono stati istituiti sensi unici alternati regolati da movieri o impianti semaforici che restano in vigore fino al 16 novembre 2021. Lo prevede un’ordinanza del Settore Tecnico della Provincia di Massa-Carrara che è stata adottata per permettere l’esecuzione di lavori di rifacimento attraversamenti sotterranei per conto del Comune di Zeri. La disposizione resta in vigore comunque fino al termine dei lavori