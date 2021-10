Catene e pneumatici invernali: l’obbligo è scattato ma c’è tempo un mese per mettersi in regola

MASSA-CARRARA – L’inverno si sta avvicinando e come ogni anno scatta l’obbligo di montare sulla propria auto gli pneumatici invernali, sostituendo quindi quelli estivi e lasciandoli al riposo per la bella stagione del 2022. L’obbligo è scattato dal 15 ottobre, ma c’è tempo un mese, fino al 15 novembre, per provvedere alla sostituzione ed essere in regola. Le gomme per i mesi freddi, inoltre, sono obbligatorie su gran parte della rete stradale e autostradale italiana anche se ogni tratta ha delle regole specifiche appositamente riportate su segnaletica verticale.

Sanzioni e alternative

Come riconoscere le gomme invernali? Innanzitutto devono riportare la dicitura M+S (Mud e Snow, ovvero fango e neve), oltre a un battistrada con tante lamelle che aiutano a fare grip sul manto nevoso. Chi dovesse essere fermato dalle forze dell’ordine per un controllo, dal 15 novembre in poi, e dovesse farsi trovare sprovvisto degli pneumatici adatti rischia una multa da 41 euro nei centri urbani, a partire da 80 in autostrada, oltre all’eventuale decurtazione di tre punti dalla patente.

Non è da escludere, infine, il fermo del veicolo, qualora la situazione lo richiedesse. Per chi non montasse gomme invernali, c’è l’alternativa catene da neve, da portare sempre con sé e montare nel momento opportuno oppure le gomme all season. Altro consiglio, per i gommisti fai da te, è sempre bene controllare lo stato degli pneumatici invernali: occhio all’usura, se in stato avanzato significa che occorrono nuove gomme. Per dubbi e conferme è certamente consigliato di rivolgersi a un gommista professionista sia per il controllo sia per il montaggio.

Attenzione, chi circola su una strada con le gomme estive in inverno e senza catene a bordo, dove c’è l’obbligo di farlo, la multa va da un minimo di 41 euro nei centri abitati, fino a 168 euro e da un minimo di 84 euro ad un massimo di 335 euro fuori dai centri abitati, su autostrade ed extraurbane. In caso di controllo delle Forze dell’Ordine oltre alla multa di 84 euro è prevista anche la sottrazione di tre punti dalla patente con la possibilità che il veicolo venga sottoposto a fermo finché non lo si mette in regola. Inoltre, nel caso ci si trovi in città, potrebbe essere anche accusati di guida pericolosa, con altri 39 euro di sanzione e la decurtazione di 5 punti dalla patente.