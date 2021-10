«Uno spaventoso incidente per mio figlio, grazie al dottor Bertolini e al Pronto soccorso del Noa»

CARRARA – Riceviamo e pubblichiamo da Lorenzo Baruzzo.

Invio la presente non come coordinatore di Fdi ma a titolo personale, per ringraziare il dottor Paolo Bertolini, medico del Pronto soccorso del Noa per la professionalità e le doti umane dimostrate nel prestare le cure a mio figlio Christian, vittima di uno spaventoso incidente stradale avvenuto nella mattinata di sabato 23 ottobre e per la sensibilità dimostrata nei confronti di noi parenti presenti all’esterno del Ps in attesa di avere notizie sullo stato di salute del ragazzo. Non sempre si trovano medici – loro malgrado stressati dallo stato in cui sono costretti a lavorare – che si prodigano oltre i loro doveri professionali. Ancora un grazie di cuore, dottor Bertolini, la sanità pubblica ha bisogno di persone come lei.