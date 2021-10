«Tutelare di più gli anziani, attivare il garante dei loro diritti». La proposta di Forza Italia

MASSA – Una mozione per istituire il garante dei diritti degli anziani a Massa. È quella che presenterà nel corso del prossimo Consiglio comunale il gruppo di Forza Italia. «Le persone anziane – è scritto nel documento – sono parte preponderante e attiva nella vita della comunità e danno un importante contributo non soltanto in termini di esperienza, di salvaguardia e trasmissione della memoria storica, ma anche di sostegno attivo all’interno dei nuclei familiari, perché oggi più che mai i nonni e le nonne sono la colonna portante di ogni famiglia».

«Il “Garante dei Diritti degli Anziani” – spiega Forza Italia – una figura che molti comuni stanno istituendo, è una figura utilissima a limitare disservizi, malfunzionamenti o inefficienze, che si possono verificare a danno delle fasce di età più deboli garantendo diritti e servizi a favore di questa fascia di età che merita attenzione anche in ragione della sua rilevanza numerica».

La mozione impegna quindi il sindaco e la giunta a istituire questa figura «per sostenere e promuovere misure a supporto di questa fascia di età; ad attivare, tramite questa figura tutte le azioni necessarie ad osservare quanto stabilito nella Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea che, all’articolo 25, “Diritti degli Anziani” sottolinea la necessità di riconoscere alla terza età il diritto di condurre una vita dignitosa e di partecipazione alla vita sociale e culturale; a mettere in atto, nel territorio comunale massese, le politiche in favore degli anziani che sono la maggior parte della popolazione residente».