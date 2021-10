L’infermiera sospesa: «Non chiamatemi no-vax, la paura mi ha frenato. Nessun rimorso»

MASSA-CARRARA – È difficile ignorarlo: se si è arrivati a dover placare con idranti e lacrimogeni una folla in protesta per il diritto al lavoro, qualcosa non è andato come doveva andare nella gestione di questa pandemia. È un dato di fatto, che prescinde dalla ricerca di colpe e responsabilità. La campagna vaccinale è partita con un proposito: quello di indirizzare la popolazione verso un comune obiettivo, in nome di un bene comune quale la salute pubblica.

Ma la sensazione, nelle ultime settimane, è che la situazione sia sfuggita di mano, e che in tutto questo, in fondo, la questione sanitaria sia passata in secondo piano. Allora è doveroso chiedersi: perché si è arrivati a tanto? Perché un clima così avvelenato su un tema che, almeno in teoria, dovrebbe essere ampiamente condiviso? Perché il green pass, introdotto come misura incentivante al fine di omogeneizzare i comportamenti, al contrario sta frammentando sempre di più la popolazione, alimentando le tensioni e le divisioni, sfociando in una vera e propria protesta anti sistema?

La domanda l’abbiamo posta a uno dei manifestanti scesi in piazza più volte nelle ultime settimane. Una operatrice sanitaria, un’infermiera di Massa-Carrara che per ragioni lavorative non rivelerà il suo nome (d’ora in poi la chiameremo Francesca), ma che ha accettato di incontrarci per raccontare la sua storia. Una storia di paure ed emozioni che prendono il sopravvento su altre, e che ci fa capire che il popolo non è tutto bianco o nero. Francesca, dallo scorso ottobre, è sospesa dall’ordine degli infermieri perché ha scelto di non vaccinarsi contro il Covid-19.

Francesca, quando e perché ha deciso di non vaccinarsi?

“Fin da subito le informazioni che si ricevevano su questi vaccini erano poco chiare. Sono stati sviluppati in tempi record e sono tutt’ora in fase di sperimentazione. E in questi casi, la vaccinazione non può che essere volontaria. Tengo a precisare che non sono assolutamente no-vax: io i vaccini li ho fatti tutti. Questa è una terapia genica sperimentale, non ancora approvata come vaccino. Ho deciso quindi di aspettare fin quando le cose non saranno più chiare, e allora davvero si potrà fare un calcolo degli eventi avversi. In più, essendo un soggetto predisposto geneticamente alla trombosi, mi sono sottoposta ad alcuni esami da cui sono risultati valori alterati, sebbene non in maniera spaventosa. Mi hanno suggerito di fare una terapia pre-vaccino, ma ho detto “no”. Perché continuo ad avere paura. Purtroppo a volte non si tiene conto della parte emotiva che caratterizza un individuo, e che può frenare dal prendere determinate decisioni”.

A proposito di paure: un’operatrice sanitaria, che quindi ha vissuto in prima linea l’emergenza sanitaria, non ha paura di questo virus?

“No, perché esistono terapie accettate a livello europeo che permettono di trattare il paziente covid con ottimi risultati. L’Italia, anche in piena emergenza, non ha voluto ascoltare ciò che proveniva da altri Paesi, oltre a non aver mai fatto troppa chiarezza sulla differenza tra morti per covid e morti da covid. Molte di queste persone avevano più di una patologia, magari sarebbero morte fra 3 anni e il virus ha semplicemente accelerato questo processo. L’individuo sano, con una buona difesa immunitaria e senza patologie serie e gravi, non ha problemi”.

Come hanno reagito i suoi colleghi? C’è qualcuno che ha preso la sua stessa decisione?

“Sì, non sono l’unica nel mio ospedale. In generale nessuno mi ha fatto grandi pressioni, alcuni mi hanno chiesto a che punto fossi con gli accertamenti che ho dovuto fare per il mio problema. ‘Sbrigati, che stanno arrivando le sospensioni’, mi hanno detto. Ma io, finché non ho finito di fare questo percorso e finché non ho certezze, tenuto conto anche della paura personale che ho, non mi vaccino. Allora ho risposto loro: ‘Bene, mi sospenderanno’. E così è stato”.

Come ritiene sia stata gestita la campagna vaccinale? È stato giusto incentivare la vaccinazione anche nei più giovani, tenuto conto del basso rischio di ospedalizzazione?

“Ha senso vaccinare gli anziani e chi ha certe patologie. I bambini e i ragazzi sono perlopiù asintomatici. E da sempre chi è asintomatico, e vale per qualunque malattia, non contagia. In questo senso sarebbe persino utile che i giovani prendessero il virus, perché prendendolo da asintomatici contribuirebbero all’immunità di gregge”.

Quindi lei sarebbe per l’immunità di gregge raggiunta in maniera “naturale”…

“Certo, sarebbe la cosa più auspicabile. Far prendere il virus ai giovani, che non hanno problemi, e trattare le persone più problematiche con le terapie”.

Una strategia di cura, quindi, e non una di prevenzione.

“Esattamente. Suggerendo al contempo di mantenere tutte le misure anti contagio sperimentate finora, dunque l’utilizzo della mascherina e il distanziamento sociale”.

Passiamo al tema del momento: il Green pass. Negli ultimi giorni si sono susseguite diverse proteste e la sensazione è che abbiano poco a che vedere con i vaccini…

“Confermo. Sono stata a Genova, e posso dire che tra i manifestanti c’erano diverse persone vaccinate”.

Facciamo chiarezza allora. Su cosa si basa la protesta no-green pass?

“La questione sanitaria non c’entra. Sappiamo che il vaccinato può comunque contrarre il virus e trasmetterlo. Il green pass pare essere più un sistema di tracciamento e di controllo delle persone che una misura di protezione. Sarebbe più logico a questo punto che a tutti fosse richiesto di fare il tampone, compreso chi è vaccinato. Ma con i costi a carico dell’azienda, non certo del lavoratore. Conosco colleghi non vaccinati che si sottopongono a tampone di tasca propria ogni 48 ore per evitare la sospensione: un grosso peso sul piano economico. Peraltro noi sanitari abbiamo subìto una discriminazione nella discriminazione, perché fino a ieri avevamo un obbligo vaccinale e chi non si vaccinava veniva sospeso, come è accaduto alla sottoscritta. Dal 15 ottobre, invece, con il green pass esiste la possibilità di sostituire il certificato vaccinale con l’esito di un tampone. Possibilità che ad alcuni di noi non è stata concessa”.

Scegliendo di non vaccinarsi ha preso una decisione molto forte che al momento le impedisce di lavorare. Lo rifarebbe?

“Non solo non sto lavorando, ma essendo stata sospesa dall’albo, non solo dall’azienda, non posso proprio esercitare la mia professione. Perciò sì, è stata una scelta forte, ma sono contenta di averlo fatto. Al tempo stesso non mi va di giudicare chi purtroppo ha dovuto cedere. Perché la verità è che ci sono tante persone che si sono vaccinate perché costrette, perché hanno famiglie da mantenere e non possono permettersi di perdere il lavoro”.

Perché si è arrivati a questo clima di tensione, partendo da un tema come la salute pubblica, che è un bene comune?

“Su questo virus sono circolate tante menzogne. C’è stata tanta confusione a livello mediatico e a mio avviso anche tanta manipolazione. Quando assistiamo a una pubblicità, guardiamo un prodotto che ci viene proposto come eccezionale. Lo compriamo e poi, se valido, notiamo che la pubblicità si vedrà sempre più di rado. Se il prodotto va male, al contrario, i media continueranno a bombardare. Questo è quello che sta accadendo con i vaccini. Le stanno provando tutte per convincere quella parte di popolazione che però si conferma resistente, e che sta subendo l’effetto opposto rispetto a quello che ci si aspetta da questa spinta mediatica”.

Francesca, ha ricevuto una lettera di sospensione dal lavoro. Farà ricorso?

“L’ho già fatto. La sentenza arriverà a febbraio. Nel frattempo mi auguro che gli italiani siano solidali fra loro, almeno su temi quali discriminazione e lavoro. Non si tratta di essere pro vax o no vax, ma a favore o meno della libera scelta. Spero che tanti capiscano la situazione e si facciano delle domande sul perché si è arrivati a questi punti e dei professionisti come noi abbiano preso questa strada. Eravamo eroi, adesso siamo feccia perché non ci adeguiamo al sistema”.