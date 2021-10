Adeguamento statico Carrione, al via il primo lotto di lavori: giovedì l’inaugurazione

TOSCANA – Alle 12 l’inaugurazione del primo lotto dei lavori per l’adeguamento statico del Torrente Carrione, a valle del ponte ferroviario sulla linea Pisa-Genova. Alle 14.30 invece l’avvio delle operazioni di demolizione degli ex alloggi Erp nel quartiere Matteotti ad Aulla. Doppio appuntamento in provincia di Massa-Carrara per l’assessora all’ambiente Monia Monni, lunedì prossimo, 25 ottobre.

Per l’inaugurazione delle 12 a Carrara il ritrovo è fissato tra via Filippo Turati e via Enzo Petacchi. Interverranno, oltre all’assessora, il sindaco di Carrara Francesco De Pasquale, l’assessore alle Opere Pubbliche del Comune di Carrara, Andrea Raggi, il presidente della Provincia di Massa e Carrara Gianni Lorenzetti ed il direttore della Difesa del suolo della Regione Giovanni Massini.

Al secondo evento, fissato per le 14.30 all’altezza del distributore Q8 al quartiere Matteotti ad Aulla, interverrà anche il sindaco di Aulla Roberto Valettini.