Aumentano gli iscritti ed esigenze covid, una nuova struttura per l’Iti Galilei di Avenza

CARRARA – Partiranno nelle prossime settimane i lavori per realizzare la platea esterna dell’Iti Galilei di Avenza, nel comune di Carrara: una volta ultimata ospiterà una tensostruttura e una struttura modulare che permetteranno di far fronte alle esigenze dovute all’aumento degli iscritti e alle necessità legate alle disposizioni anti Covid. Nel complesso l’installazione di queste strutture temporanee permetterà alla scuola di avere a disposizione 3 aule in più e servizi annessi per una superficie di circa 200 metri quadrati.

Il settore Patrimonio e Fabbricati della Provincia di Massa-Carrara ha provveduto in questi giorni ad approvare il progetto esecutivo per la realizzazione della platea, per una spesa prevista di 73mila euro avviando anche la procedura di affidamento dei lavori. Contemporaneamente il presidente della Provincia, Gianni Lorenzetti, ha firmato un decreto con il quale ha dichiarato la realizzazione dell’intervento come un’opera temporanea di emergenza pubblica, ai sensi Regolamento Edilizio del Comune di Carrara e pertanto non necessita di permesso a costruire ma solo il rispetto dei vincoli previsti nel Regolamento.

I finanziamenti necessari provengono da quelli ottenuti nell’agosto scorso dalla Provincia e fanno parte del fondo nazionale che il Ministero aveva messo a disposizione degli enti locali ad inizio dello stesso mese per le esigenze strutturali scolastiche legate all’emergenza covid.