Salute e benessere, cinque iniziative gratuite nelle farmacie Nausicaa

CARRARA – Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere. Tre gli appuntamenti alla farmacia comunale “La Prada” di Avenza: il primo si svolgerà lunedì 25 ottobre dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. L’iniziativa sarà dedicata al Venoscreen, ovvero alla valutazione della circolazione venosa degli arti inferiori (appuntamenti ogni 15 minuti). La seconda iniziativa sarà martedì 26 e riguarderà il controllo dell’udito attraverso una visita audiometrica che effettuerà il dottor Federico Nencioni. Il terzo appuntamento si svolgerà venerdì 29 ottobre e sarà dedicato ai trattamenti di bellezza coi consigli di una beauty consultant. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.

Martedì 26 ottobre, invece, alla farmacia “La Perla” di Bonascola sarà la giornata del “densi check”, ovvero il controllo della salute delle ossa attraverso l’ultrasonometria ossea quantitativa. Per prenotare è necessario chiamare il numero 0585 841113 o recarsi in farmacia.

Un’altra giornata di controllo dell’udito, infine, si svolgerà giovedì 28 ottobre alla farmacia comunale del “Cavatore” dalle 9.30 alle 12.30. Per prenotare è necessario chiamare il numero 0585 70050 o recarsi direttamente in farmacia.