Emergenza abitativa, il Comune di Carrara cerca case private da affittare o acquistare

CARRARA – Il Comune di Carrara, a seguito dell’avviso pubblico emanato dalla Regione Toscana e rivolto a tutti i Comuni, intende acquisire manifestazione di interesse fra privati per la vendita o la locazione di singoli alloggi idonei a essere destinati all’emergenza abitativa da gestire nell’ambito dell’organizzazione dei servizi sociali e socio-sanitari di zona distretto (di cui alle Lr n. 40/2005 e 41/2005.1).

«L’emergenza sanitaria da covid-19 – afferma Palazzo civico – sta generando impatti negativi in termini di accesso e mantenimento dell’abitazione su tutto il territorio regionale, con rilevanti ripercussioni sulla tenuta del sistema sociale: in questo contesto, dunque, è essenziale che il diritto all’abitazione sia garantito a tutti. La Regione Toscana, pertanto, ha avviato questo percorso straordinario, finalizzato alla ricognizione del patrimonio immobiliare da destinare all’ emergenza abitativa o per residenza sociale».

La domanda, debitamente compilata sull’apposito modulo in ogni sua parte, sottoscritta e corredata di tutta la necessaria documentazione, deve essere presentata dagli interessati entro e non oltre mercoledì 27 ottobre 2021, a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza 2 Giugno (aperto dal lunedì al venerdì, con orario 8.30 – 12.30 e martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00), oppure a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.carrara@postecert.it. La documentazione è scaricabile dal sito del Comune all’indirizzo web.comune.carrara.ms.it.