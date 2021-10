«Sanità: quel piano di riorganizzazione aziendale crea confusione e mortifica i professionisti»

TOSCANA – “La giunta regionale valuti con attenzione il progetto di riorganizzazione aziendale del lavoro in area vasta nord ovest”. Questo l’appello del deputato di Italia Viva Cosimo Ferri alla Regione Toscana in riferimento al progetto pubblicato con delibera 813 del 27 settembre 2021. “Penso che sia corretto fare a questo documento almeno due rilievi, che ritengo urgenti e pericolosi per l’efficienza del servizio sanitario – esordisce Ferri -: Mi ha colpito notare come le UO di anestesia e rianimazione siano state spostate dal dipartimento di emergenza-urgenza in un dipartimento “medico-chirurgico-oncologico“. Così come parimenti ritengo sbagliato aver spostato l’UO dell’oncologia nel dipartimento chirurgico. Parliamo di professionalità specifiche, di percorsi ben distinti relativi alla cura del paziente, ed è pericoloso confondere i piani e sovrapporre le gestione organizzative. Per quanto riguarda gli anestesisti, appare chiara l’intenzione del documento di limitarne la professionalità in sala operatoria e di limitare le terapie intensive alle necessità chirurgiche/neurochirurgiche”.