Ambiente, salute, mangiar sano e specialità apuane: al via gli incontri di “Massa Picta”

MASSA – “Massa Picta – I colori della cultura”, dopo i successi estivi, andrà in scena al Teatro dei Servi di Massa con tre appuntamenti autunnali. Si inizia giovedì 21 ottobre, alle ore 21, per poi proseguire giovedì 18 novembre e giovedì 16 dicembre. Così, gli incontri che l’Amministrazione Comunale dedica all’ambiente, alla salute e al mangiare sano, con particolare riferimento alle produzioni tipiche del territorio Massese, della Lunigiana e Garfagnana, sono pronti a calcare le tavole del palcoscenico.

Il primo argomento è la pastorizia: protagonista la pecora nera massese, ma si parlerà anche della bianca della Garfagnana e di altri tipi di pecore. Ovviamente saranno illustrate le tecniche per la lavorazione di formaggi e ricotte, fatti a regola d’arte. Fabrizio Diolaiuti, conduttore e direttore artistico della manifestazione, è riuscito in un’impresa quasi da guinness dei primati: sul palco del Teatro dei Servi, infatti, giovedì 21, saliranno tre pastore. Sì, tre donne che di professione svolgono il duro lavoro della pastora. Sarà presente Rolando Alberti, il poeta pastore, salito alla ribalta della cronaca nazionale per un fulmine che ha decimato il suo gregge. L’incontro sarà trasmesso in diretta su Radio Nostalgia, grazie sostegno del negozio “Emozioni delle Nostre Terre”. Il film-maker Nicola Raffaetà, riprenderà l’intera serata, realizzando spezzoni che poi verranno trasmessi sul canale YouTube del Comune di massa, nell’apposita sezione “Massa Picta”. All’iniziativa partecipa anche il Touring Club. Il turismo legato all’ambiente e alle produzioni tipiche è in forte crescita e anche il Touring vede di buon auspicio iniziative come queste.

Questi gli ospiti di giovedì 21: Elena Incerti, pastora Azienda Il Caprile Formaggi di Nazzano Carrara; Monica Ferrucci, pastora Azienda Agricola Al Carli di Via di Valgiano Capannori Lucca; Carolina Leonardi, pastora Azienda Le Coppelle, Latteria Belato Nero di Seravezza Lucca; Filippo Mannini, pastore; Rolando Alberti poeta pastore.

Gli argomenti degli altri incontri saranno: “Pane. Olio e Vino”, giovedì 18 novembre e “Torte e Salumi” giovedì 16 dicembre.

L’ingresso è libero con prenotazione obbligatoria alla mail eventi@comune.massa.ma.it fino a esaurimento dei posti disponibili.