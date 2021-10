A CarraraFiere un convegno sul bilinguismo infantile

MARINA DI CARRARA – Sabato 6 novembre alle 15:00, presso CarraraFiere in Via Galileo Galilei, 133 – Marina di Carrara, si terrà il Convegno sul Bilinguismo Infantile organizzato dalle Scuole Bilingue di Massa Carrara, con il patrocinio del MIUR – Ufficio IX dell’ambito territoriale di Lucca e Massa Carrara.

L’evento è stato pensato per diffondere sul territorio di Massa Carrara la cultura e l’importanza del Bilinguismo

Infantile. In particolare è stato progettato pensando a famiglie con bambini in età 3-10 anni, con l’obiettivo di

raccontare loro, attraverso le voci autorevoli di numerosi esperti, i vantaggi e i benefici legati ad una educazione

bilingue a partire dalla Scuola dell’Infanzia.

L’evento si aprirà con l’intervento della Dott.ssa Chiara Casali, Vicepresidente del Gruppo Esedra; a seguire

prenderà la parola la Dott.ssa Donatella Buonriposi, Dirigente dell’Ufficio IX dell’ambito territoriale di Lucca e

Massa Carrara.

Durante il Convegno saranno chiamati a parlare esperti del settore, come il Dott. Andrea Scibetta, Ricercatore

presso L’Università per Stranieri di Siena e la Dott.ssa Valentina Carbonara, assegnista di ricerca Post-Doc presso il

Centro CLUSS dell’Università per Stranieri di Siena.

Nel loro intervento “Bilinguismo fra ricerca e falsi miti: aspetti cognitivi e sociali” verranno percorse le principali

linee di ricerca che mettono in risalto i vantaggi cognitivi e sociali dell’essere bilingui.

La Dott.ssa Elisa Baroni, esperta di glottodidattica infantile, psicologa cognitiva e psicolinguista, nel suo contributo

dal titolo “Un cervello, due lingue, tanti vantaggi”, affronterà invece quelle che sono le domande cruciali che i

genitori si pongono quando devono scegliere se iscrivere i propri figli ad una scuola tradizionale, oppure far

intraprendere loro un percorso bilingue a partire dalla prima infanzia.

La Dott.ssa Denise Muraro, laureata in lingue, esperta in letteratura per l’infanzia e autrice del Blog Piccoli

Camaleonti “il blog sul bilinguismo per genitori intrepidi”, nel suo intervento dal titolo “Imparare la seconda

lingua con i Picturebook”, parlerà delle modalità di acquisizione della seconda lingua da parte di un bambino da 0 a

10 anni.

Per registrarsi https://bit.ly/convegno-bilinguismo.