MASSA-CARRARA – Da oggi, lunedì 18 ottobre, chi vorrà farsi inoculare il vaccino anti-covid, dovrà recarsi al vecchio ospedale di Massa e non più all’hub di Carrarafiere a Marina di Carrara. Quest’ultimo, infatti, ha chiuso i battenti dopo sette mesi e 225mila somministrazioni lo scorso venerdì e adesso – come ha ricordato Monica Guglielmi, direttrice della zona distretto delle Apuane dell’Asl Toscana Nord ovest – «si apre una nuova fase, in cui si dovrà continuare a garantire un servizio adeguato alle esigenze della cittadinanza ma con numeri sicuramente meno rilevanti rispetto a quelli dei mesi precedenti. Contiamo di assestarci sulle 650 dosi giornaliere. Ovviamente anche nella nuova sede saranno garantite tutte le necessarie misure anticontagio».

Coloro che avevano appuntamento nelle giornate del 16 e 17 ottobre all’hub di Carrara (a esclusione delle seconde dose di Moderna che sono state spostate presso la casa della salute di Massa) e a cui non è pervenuta alcuna comunicazione di spostamento da parte dell’Azienda Usl potranno presentarsi liberamente a decorrere da oggi, lunedì 18 ottobre, presso la nuova sede di Massa che sarà aperta dalle 8 alle 20.

Il nuovo hub attivo da oggi dovrebbe quindi riuscire a soddisfare le esigenze degli utenti che vorranno vaccinarsi. L’unica incognita che potrebbe determinare qualche disagio riguarda i parcheggi: se a Carrarafiere lo spazio non mancava certamente, al vecchio ospedale le cose sono decisamente diverse. Lì i posti auto sono molto più esigui, quindi potrebbe verificarsi qualche criticità su questo fronte.