Lunigiana, Protezione Civile al lavoro per diffondere l’Alert System tra la popolazione

FIVIZZANO – Prosegue l’info point per tutto il territorio del reparto di Protezione Civile dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana, coadiuvato dai ragazzi del servizio civile nazionale affidati al progetto di prevenzione dei rischi. Dopo Villafranca e Aulla, tocca anche al Comune di Fivizzano, dove saranno promosse le regole di comportamento alle quali attenersi in caso di rischio alluvioni, frane, terremoti e incendi. Tutti fenomeni ai quali è esposta la Lunigiana. Oltre a diffondere volantini contenenti regole utili da seguire in situazioni di emergenza, i ragazzi, insieme ai volontari della Protezione Civile del territorio, saranno a disposizione per effettuare, per ogni cittadino che lo desiderasse, l’iscrizione al sistema Alert System tramite il quale il reparto dedicato dell’Unione di Comuni diramerà notizie di pubblica utilità 24 ore su 24. Uno strumento fondamentale ed efficace sia per gestire gli eventi straordinari che le situazioni quotidiane, quali condizioni di acqua non potabile, distacco inatteso di energia elettrica, interruzioni strade e chiusura scuole.

L’appuntamento è per domani, martedì 19 ottobre, dalle ore 9 alle ore 12 in occasione del mercato settimanale. I numeri: circa cinquanta le iscrizioni effettuate dai ragazzi del servizio civile nei comuni di Aulla e Villafranca.