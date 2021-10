Il castello di Comano si apre ai visitatori: un’occasione da non perdere

COMANO – In occasione della giornata Fai, il Comune di Comano (Massa-Carrara) ha indetto una giornata dedicata alla visita del suo Castello. Una torre ancora integra, le mura, il borgo caratteristico che si arrampica poco distante, ma soprattutto l’impatto visivo, fanno di questo sito un posto unico, specialmente se, insieme alla sua visita, si vuole aggiungere magari una bella mangiata di funghi. Inoltre, impossibile non immortalare, per gli amanti della fotografia, un panorama da film fantasy.

L’appuntamento è per domenica 17 ottobre dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17. Per accedere alla visita è necessaria la prenotazione ai numeri: 388 7790060 – 347 4602604.