Giornate Fai d’autunno, alla scoperta delle bellezze del Lago di Porta

MONTIGNOSO – Questo pomeriggio, a partire dalle 15.30, è in programma una visita al Lago di Porta, a Montignoso, partendo dalla Cassa Mattioli in Via del Lago. Un’iniziativa che rientra nella più vasta indetta dal Fai, la quale prevede visite guidate per due giorni in 600 luoghi solitamente inaccessibili o poco noti in 300 città d’Italia, tra cui 42 luoghi del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e delle Forze Armate, aperti in occasione del centenario del Milite Ignoto. Le visite prevedono gruppi non superiori alle 20 persone in possesso di green pass.

A guidare la visita al Lago di Porta sarà la sezione di Massa-Montignoso di Italia Nostra con le esperte storiche ambientali Marco Betti, Francesco Silvestri e Manlio Pontelli. Ai soci e simpatizzanti sarà donata una cartina del lago con alcune informazioni storiche ambientali.

Il percorso, pianeggiante, si svolge in parte sugli argini del Lago, del torrente Montignoso e del fiume Versilia, e in parte su sentiero sterrato. Dopo giornate di pioggia, possono essere presenti pozzanghere soprattutto sul sentiero sterrato.

Partenza: Casina Mattioli, Via Lago, Montignoso. Arrivo: Casina Mattioli.

Descrizione itinerario: alla Casina, si sale sull’argine e si consiglia di girare a destra; si segue l’argine fino ad incontrare il torrente Montignoso (900 metri dalla Casina) e quindi il fiume Versilia (1400 m); prima dello scolmatore (che si presente come un “buco” nell’argine) si scende a sinistra e si segue il sentiero che passa nel bosco; usciti dal bosco, ci si trova nei pressi del Rio Strettoia dove, seguendo sempre lo stradello principale, si gira a sinistra. Si prosegue e si attraversa la Fossa Fiorentina, che alimenta la zona umida; proseguendo, dopo circa 200 metri si gira a sinistra e si sale nuovamente sugli argini del Lago; si fanno ancora 500 metri e si arriva alla Casina.

Ingresso da Torre Medicea.

Partenza: Torre Medicea Statale Aurelia, Montiscendi di Pietrasanta.

Descrizione itinerario. Di fronte alla Torre si trovano i ponti della Ferrovia; occorre passare sotto uno dei ponti e si entra nel percorso e nei pressi della Fossa Fiorentina; si consiglia di girare a destra e, dopo 200 metri, si gira a sinistra e si sale sugli argini del Lago; si fanno 500 metri e si arriva alla Casina. L’itinerario è poi uguale a quello sopra descritto. Allontanandoci dal mare incontriamo il Lago di Porta, oasi faunistica gestita dal WWF e da Lega Ambiente, in cui sono state reinserite molte specie tipiche della zona, evitando così la loro completa estinzione.