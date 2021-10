Green pass e tamponi in farmacia: attese e disagi su tutto il territorio apuano

MASSA-CARRARA – È il “green pass day”, la tanto discussa decisione del governo Draghi che da oggi rende obbligatoria la certificazione verde per accedere anche ai posti di lavoro. Dopo le proteste, anche violente, degli ultimi giorni, chi ancora non ha deciso di ricevere le due dosi di vaccino anti-covid sarà costretto a effettuare un tampone ogni 48 ore per ottenere la certificazione. Sono sempre più frequenti e numerose, infatti, le code all’esterno delle farmacie che effettuano i test anti-covid. Così come è sempre più difficile ottenere una prenotazione. I tamponi effettuati dalle farmacie si aggirano sulle migliaia, con un ritmo di lavoro che rischia di mettere sotto sopra l’intero sistema.

«Noi abbiamo già aderito al primo protocollo d’intesa con la farmacia comunale di via Capitan Fiorillo a Marina di Carrara, ma da oggi (14 ottobre) abbiamo avviato la nuova attività di test anche alla farmacia del Cavatore. – ha spiegato alla Voce Apuana Roberta Sermattei, responsabile delle farmacie comunali Nausicaa a Carrara – Oggi abbiamo aperto l’attività per far fronte a uno scenario che si protrarrà almeno fino alla fine del 2021. In ogni caso, effettuare i test in farmacia non è una cosa banale, dobbiamo ottemperare a tutte le normative della Comunità Europea in merito ai test e all’attrezzatura, oltre che ovviamente a tutte le normative igienico sanitarie per garantire la sicurezza di tutti».

In tutta la provincia la domanda di tamponi da eseguire è notevolmente aumentata, basta contattare le strutture via telefono per rendersi conto dell’enorme attesa da trascorrere prima di poter trovare un farmacista completamente libero per poter rispondere. «Sicuramente questo fenomeno andrà a gravare sull’attività dei farmacisti. Noi ci siamo organizzati così, aprendo un’altra attività di tamponi. – continua la dottoressa Sermattei – Ma la massiccia risposta da parte di tutti i farmacisti c’è stata. Ormai siamo abituati a lavorare a ritmi forzati da quando si scatenata la pandemia da covid-19. Diciamo che sappiamo a cosa stiamo andando in contro. Ovviamente, noi ci auguriamo che le persone si vaccinino, perché dati alla mano quello è l’unico modo per ridurre i contagi».

Insomma, le farmacie sono prese d’assalto da parte delle persone, alla ricerca di quel qr code che fra poco diventerà essenziale per svolgere qualsiasi attività di base. Anche le farmacie che al momento non effettuano il servizio dei test anti-genici valevoli per il green pass ricevono centinaia di chiamate al giorno. L’effetto del “green pass day” è ancora incerto nell’ambito industriale, che ancora non vuole sbilanciarsi nell’offrire un quadro completo sull’impatto che avrà sulla produzione aziendale. Quello che è certo, invece, è che per chi sta dietro al bancone delle farmacie sta per iniziare periodo difficile da gestire. Il tema rimane delicato e, tante volte, si accendono anche animate discussioni al di fuori delle strutture.