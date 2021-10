“La processione dei fantasmi”. Il giornalista Gianluca Lioni ad Aulla col nuovo romanzo

AULLA – Appuntamento letterario con l’autore Gianluca Lioni, che torna in Lunigiana per presentare il suo romanzo “La processione dei fantasmi” domenica 17 ottobre alle ore 18.00 nella sala consiliare del Comune di Aulla.

Giornalista professionista, laureato in Scienze della Comunicazione, Lioni è l’attuale portavoce del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo di Dario Franceschini, incarico che ha ricoperto anche dal 2014 al 2018. È stato anche consulente di Rai Cultura. Dopo i saluti del sindaco Roberto Valettini e del Patron del Premio Lunezia Stefano De Martino, l’autrice e delegata alla Cultura del Comune Marina Pratici dialogherà con l’autore. Seguiranno la relazione dell’autore Roberto Benvenuto e le letture di Loredana D’Anghera, direttore Artistico del Premio Lunezia. Modera Marco Profili, Presidente Pro Loco Città di Aulla.