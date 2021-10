Carrara, tamponi in farmacia: Nausicaa raddoppia il servizio

CARRARA – Raddoppia il servizio delle farmacie comunali di Nausicaa relativamente all’esecuzione dei tamponi rapidi. Oltre alla farmacia di via Fiorillo, anche quella di Carrara in via del Cavatore sarà operativa nell’esecuzione dei tamponi. Entrambe le strutture raccomandano agli utenti la prenotazione, sia per la scrupolosità adottata nelle operazioni, sia per il rispetto delle norme sanitarie ed igieniche.

Per le prenotazioni alla farmacia comunale di via Fiorillo, il numero da chiamare è 0585 633780, per la fascia oraria di esecuzione del servizio che va dalle 13 alle 18. Per la farmacia comunale di via del Cavatore, il numero è 0585 70050, per prenotare nella fascia oraria di esecuzione del servizio, che è dalle 8 alle 11. I tamponi sono eseguibili dal lunedì al sabato.