CARRARA – Al via la consegna dei kit in vista dell’introduzione del nuovo sistema di raccolta dei rifiuti nella località di Fontia, il primo dei paesi a monte del Comune di Carrara dove approda la differenziata “spinta”. Dopo l’estensione del porta a porta su tutto il territorio a valle di San Ceccardo e l’arrivo dei cassonetti ad accesso controllato nel centro città, l’amministrazione è pronta a rinnovare la raccolta anche nelle frazioni montane per incrementare le quote di differenziata.

«Come avevamo spiegato per i paesi a monte abbiamo voluto mettere a punto sistemi di raccolta dedicati, ben consapevoli delle particolari esigenze legate alla conformazione urbanistica dei piccoli centri. Ovviamente abbiamo avuto necessità di studiare le varie realtà e trovare “soluzioni su misura”. Ora siamo pronti e confidiamo che con la collaborazione dei residenti, i risultati non tarderanno ad arrivare. Come sempre, all’inizio sarà necessario un piccolo sforzo perché le persone dovranno cambiare le proprie abitudini: ma si tratta di un sacrificio che dobbiamo fare, tutti insieme, per la qualità dell’ambiente in cui viviamo e per il futuro dei nostri figli» ha dichiarato l’assessore all’Ambiente Sarah Scaletti, che ha supervisionato le operazioni di consegna dei kit.

Si parte quindi da Fontia dove sarà introdotto un sistema di raccolta di prossimità: per ciascuna delle cinque frazioni – carta, plastica, secco, vetro e organico – verranno disposti cassonetti di piccole dimensioni, come quelli condominiali, il cui accesso sarà riservato ai soli residenti. Per questo oggi per le 105 utenze attive a Fontia è iniziata la distribuzione dei kit composti, nello specifico, dalla chiave di accesso ai cassonetti e da una fornitura di sacchi per la raccolta della frazione secca. La distribuzione è stata effettuata dal personale di Nausicaa Spa dalle 16 alle 19 presso la sede della Pubblica Assistenza in uso a Pro-Loco Fontia: le operazioni di consegna riprenderanno sabato mattina, 16 ottobre, dalle 9 fino alle 12. Coloro che non riusciranno a ritirare il kit nei due appuntamenti in paese, potranno farlo recandosi direttamente presso la sede di Nausicaa in viale Zaccagna, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12.