“110 e lode”, a Firenze il convegno sui bonus fiscali per l’edilizia

TOSCANA – Mercoledì 20 ottobre si svolgerà a Firenze il convegno dal titolo 110 e Lode organizzato da Tera Progetti, general contractor in ambito civile e industriale composto da un team di ingegneri civili, industriali e termotecnici, consulenti e specialisti dell’efficienza energetica.

«L’incontro – affermano gli organizzatori – vuole essere un momento di confronto e approfondimento sul tema incentivi fiscali e ristrutturazioni ediliziee quali opportunità di lavoro e di crescita sono ad essi collegati. Ampio spazio verrà dedicato al tema del Superbonus 110%, l’incentivo introdotto con il Decreto n.34/2020 (Decreto Rilancio, art. 119) poi convertito in Legge n. 77/2020, che permette di apportare interventi migliorativi sul piano energetico e la messa in sicurezza degli edifici già esistenti ottenendo uno sconto fiscale del 110%. Durante il dibattito saranno illustrate le effettive possibilità di rilancio del mercato edilizio italiano, verranno descritti casi pratici di interventi migliorativi e quali sono i reali vantaggi per le imprese e per i privati. Verranno infine presi in esame alcuni temi sui quali è necessario fare chiarezza: quadro normativo di applicazione dei superbonus in materia di ristrutturazione ed efficientamento energetico, sicurezza nei cantieri e standard qualitativi, come difendersi da possibili abusi e truffe. Parteciperanno al convegno Istituzioni regionali e comunali, esponenti del mondo delle imprese e delle banche e i rappresentanti di tutte le principali categorie professionali del settore (Ingegneri, Architetti, Geometri, Amministratori di Condominio, Commercialisti) e le Associazioni di categoria del territorio (Confindustria, Confartigianato, Confcommercio)».

L’appuntamento è per mercoledì 20 ottobre dalle 8:30 presso il Palazzo dei Congressi, Auditorium Villa Vittoria, Piazza Adua 1, Firenze.

BONUS FISCALI: L’OCCASIONE PER VALORIZZARE E RILANCIARE IL PATRIMONIO EDILIZIO ITALIANO

Programma convegno

09:30

APERTURA E SALUTI:

Eugenio Giani, Presidente della Regione Toscana

Cecilia Del Re, Assessora Urbanistica del Comune di Firenze

Mattia Molfetta, Amministratore Delegato Tera Progetti

MODERA IL CONVEGNO:

Piero Facchin, vice Direttore

10:00/12:30

INTERVENTI:

Maurizio Bigazzi, Presidente Confindustria Firenze

Francesco Bechi, Presidente Federalberghi Firenze e Area Metropolitana

Silvia Burchielli, Pres. Toscana Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari – ANACI

Alessandro Faienza, General Manager Area Toscana – Monte dei Paschi di Siena

Federico Rossi Ferrini, Responsabile Green Banking – Chianti Banca

Mikaela Decio, Corporate Environmental Sustainability Group Leader MAPEI

Alessandro Matteucci, Resp. UFC Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro – Firenze 1

Alessandro Pratesi, Commercialista Pubblicista RATIO-Centro Studi Castelli e Italia Oggi,

Membro Comitato Scientifico SAF Tosco Ligure

12:30/13:00

Interventi del pubblico e chiusura convegno