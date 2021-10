Riprendono le attività al Centro polivalente “Icaro” di Licciana Nardi

LICCIANA NARDI – Al Centro polivalente “Icaro” di Costamala di Licciana Nardi, gestito dalla Società della Salute della Lunigiana, stanno per riprendere le attività per la stagione 2021/2022. Dopo il successo del campus estivo, che ha visto la partecipazione di tante ragazze e ragazzi, e della giornata “Dire Fare Giocare” organizzata dal Comune di Licciana Nardi, da lunedì 18 ottobre il Centro polivalente “Icaro” proporrà tre nuovi laboratori, i seguenti: laboratorio di cucina, il lunedì e il giovedì, per imparare a realizzare i piatti più cucinati d’Italia; laboratorio di subbuteo, il mercoledì, che vedrà un torneo del gioco da tavolo più amato e praticato di sempre; laboratorio d’arte, il venerdì, per mettersi in gioco, utilizzando diversi strumenti espressivi.

La partecipazione alle attività del Centro, come sempre, è gratuita e queste sono riservate, esclusivamente, a ragazzi dagli 11 ai 19 anni di età. Il Centro polivalente “Icaro” è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 15 alle ore 19, con il tradizionale spazio per i compiti scolastici, attività ricreative e giochi di gruppo. Per informazioni e per iscriversi ai corsi è necessario contattare i numeri telefonici 0187408306 oppure 3455919780.