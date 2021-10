Giornata mondiale della vista, a Carrara screening gratuiti per tutta la cittadinanza

CARRARA – Nel secondo giovedì del mese, in tutto il mondo, ricorre la Giornata mondiale della vista, per ricordare quanto siano importanti la prevenzione e la diagnosi precoce, in particolare per alcune delle patologie oculari, spesso causa di gravissima ipovisione e cecità.

In occasione di questa ricorrenza, domani, giovedì 14 ottobre, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle 16.30, i medici oculisti dell’unità operativa di Oculistica dell’Asl per l’ambito di Massa e Carrara eseguiranno screening visivi gratuiti, rivolti a tutta la cittadinanza, all’interno dell’unità mobile oculistica “Vistamobile” che sarà presente nel parcheggio all’interno dell’ex monoblocco.

“Vistamobile”, conosciuta anche oltre Regione Toscana, è tra le unità mobili di oculistica più attrezzate a livello nazionale ed è dotata di moderni ed efficienti macchinari utili a una prima diagnosi.

Le visite si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme per prevenire il contagio da Covid. Verranno inoltre distribuiti, da parte del personale IAPB UICI Massa Carrara, alcuni opuscoli informativi e gadget.

L’importante appuntamento è organizzato dall’Agenzia internazionale per la prevenzione della cecità in collaborazione con l’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti di Massa Carrara e con il coordinamento della struttura di Oculistica di Massa e Carrara diretta da Franco Passani, che è anche vice presidente dell’associazione.