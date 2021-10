Cento anni e non sentirli. Tanti auguri a nonna Angela

TRESANA – Oggi a Barbarasco (Massa-Carrara) è un giorno speciale! La comunità festeggia Angela Chiocca, nata, ovviamente, il 12 ottobre 1921. E’ proprio il caso di dire: “cento anni e non sentirli”. Infatti, nonna Angela, porta dignitosamente il suo secolo, e se ci leggesse sicuramente avrebbe qualche battuta pronta. Forse, quegli anni, pesano così poco perché da tempo frequenta il Centro di Socializzazione e Volontariato Le Mie Radici, dove gli anziani passano le giornate in compagnia di persone gentili e disponibili, oltre che con personale specializzato, che li tengono attivi attraverso lavori manuali, giochi e tante altre attività che sono fondamentali per fare invecchiare il cervello nel modo giusto, e lo si vede dall’energia che la nonna ancora sprigiona!

Non sono mancati gli auguri del sindaco Matteo Mastrini: «Raggiungere il fantastico traguardo dei 100 anni con questa energia e con questa lucidità è davvero straordinario! Festeggiare con la propria famiglia e con gli adorati nipoti sarà bellissimo! Come mi dici sempre, Angela, tantissimi auguri dal “Sindico”! Grazie al Centro di socializzazione e volontariato “Le Mie Radici” dove Angela trascorrere molto tempo condividendo tutte le bellissime attività proposte dal personale e dai volontari!»