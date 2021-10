MASSA – “Leggiamo oggi che esiste un progetto di ripristino ambientale di cava Focolaccia nel versante massese. Che bello! Ci domandiamo però, come mai nessuno, fino ad oggi, ne abbia parlato con il Parco delle Apuane. Eppure l’Ente avrebbe un tantino di competenza in merito”. Risponde così il presidente del Parco delle Apuane Alberto Putamorsi all’amministrazione massese, che era intervenuta dopo le novità introdotte dalla nuova perimetrazione del parco (ne avevamo parlato qui).

“Aspettiamo fiduciosi che qualcuno ce ne porti a conoscenza – prosegue Putamorsi -. Fino ad oggi le richieste da parte del Comune di Massa sono state ben altre. Si sottolinea, però, che i progetti di ripristino ambientale possono essere attuati sempre. Purché si tratti di ripristino, e non già di coltivazioni mascherate.

Del resto, che cava Focolaccia debba chiudere, il Parco lo disse già nel 2002, e sta scritto nel Piano paesaggistico del 2015. Di cosa stiamo parlando, dunque?”

Nel frattempo dal presidente del consiglio comunale di Massa e vice coordinatore provinciale di Forza Italia Stefano Benedetti attacca duramente il Parco delle Apuane: “Il Parco, con l’illogica previsione di uno strumento di pianificazione (Piano Integrato del Parco) avulso dal contesto locale del Comune di Massa, vorrebbe ridurre in modo unilaterale e arbitrario le attività estrattive legittime e previste dalla pianificazione sovraordinata regionale, Piano regionale cave, a danno dell’economia del territorio in rapporto all’occupazione, all’indotto e ai tributi di estrazione e concessione”. Benedetti ricorda poi che “il Piano Integrato del Parco (PIP), previsto dalla legge regionale n. 30/2015, art. 27, è “lo strumento di attuazione delle finalità del parco e comprende gli atti di pianificazione e di programmazione previsti dall’articolo 25, commi 1, 2 e 3, della legge 394/1991. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano adottato dall’organismo di gestione del parco, Consiglio direttivo e Comunità di Parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione”.

“Il Comune di Massa – sottolinea il vice coordinatore provinciale di Forza Italia – non ha un proprio rappresentante in seno al Consiglio del Parco e conseguentemente si “trova” a subire scelte di pianificazione non concordate tra Enti nel rispetto delle prerogative istituzionali reciproche, nel mentre è stato già adottato dal Comune di Massa il PABE che è strumento di pianificazione dell’attività estrattiva nel comprensorio apuano. La recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. IV, 20 agosto 2021, n. 5964 ha riaffermato che le ‘Aree Contigue di Cava’ non sono funditus parte del Parco stesso, pur se geograficamente collocate entro il relativo perimetro” e indicando le finalità da perseguire per il Parco stesso chiarisce che “la tutela dei valori naturalistici non è un valore finale ed assoluto, bensì funzione di un obiettivo ulteriore, il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, “che deve armonizzarsi con il concorrente profilo della ‘realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema. Ciò consegue che “non emerge… una sistematica ed assoluta prevalenza normativa del valore naturalistico in quanto tale, cui tutti gli altri concorrenti interessi debbano necessariamente ed imprescindibilmente sottostare: al contrario, la legge mira al conseguimento di un rapporto ‘equilibrato’ fra le esigenze di tutela ambientale lato sensu intese e le attività antropiche, nel prioritario interesse della popolazione locale”.

“La legge regionale Toscana n. 65/1997 e la precedente legge regionale Toscana n. 5/1985 istitutive e regolatrici del parco naturale regionale delle Alpi Apuane – prosegue Benedetti – non presentano nemmeno profili di illegittimità costituzionale con la previsione dell’attività estrattiva nelle c.d. aree contigue, perché esse sono esterne all’area naturale protetta per disposizione del Legislatore regionale, così come consentito dalla normativa quadro nazionale artt. 11 e 32 della legge n. 394/1991 e s.m.i.). Il Consiglio di Stato nel sancire la legittimità del P.I.T. in relazione alla previsione dell’attività estrattiva sulle Alpi Apuane, nei limiti e con i criteri indicati nell’atto di pianificazione, sancisce a questo punto la “piena e irrinunciabile tutela delle attività estrattive in quanto “le attività di escavazione sono tradizionali della zona e risultano ivi svolte da secoli, ciò che ne disvela un autonomo rilievo culturale ed identitario, che non ne rende macroscopicamente illogica la protezione o, quanto meno, la considerazione normativa”.

Per il presidente del consiglio comunale di Massa “il problema serio è la strumentalizzazione politica, che evidenzia un comportamento inaccettabile da parte del Parco, gestito dal centro sinistra, che in modo spudorato e contestabile utilizza uno strumento della comunità per boicottare il nostro comune solo perché di centro destra e nel farlo, però, forse non si rende conto di danneggiare seriamente tutta la comunità e l’economia più importante della zona. Nel chiedere le dimissioni del Presidente Putamorsi – chiude Benedetti – mi appello ai referenti dei comuni presenti all’interno del Consiglio di Amministrazione, compreso, quello di Seravezza, affinché rivedano questa posizione deleteria e distruttiva”.