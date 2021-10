MASSA-CARRARA – Reazioni in tutta Italia dopo l’attacco di ieri pomeriggio alla sede nazionale della Cgil a Roma nell’ambito delle manifestazioni contro il Green pass, un assalto che ha visto coinvolti forze e volti dell’estrema destra. Anche a Massa-Carrara questa mattina, domenica, si è svolto un presidio di fronte alla Camera del Lavoro a Carrara per «denunciare l’inaccettabile assalto messo in atto oggi nei confronti della nostra sede nazionale di Roma da parte di alcuni esponenti di Forza Nuova» ha affermato Paolo Gozzani, segretario provinciale del sindacato. «Quella di oggi vuol rappresentare un’iniziativa importante per dare subito una risposta ferma e chiara a un attacco vile».

«Esprimo la mia solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori della Cgil e al loro segretario Landini vittime della violenza neofascista. Occorre tenere alta la guardia contro chi cerca di assaltare le nostre istituzioni e le nostre organizzazioni sociali al fine di destabilizzare la nostra convivenza democratica. Invito tutte le forze politiche a condannare queste violenze e a prendere definitivamente le distanze da questi violenti antidemocratici» così la deputata del Pd e presidente della commissione Attività produttive della Camera, Martina Nardi.

Foto 3 di 3





E sull’argomento è intervenuto anche il Pd di Massa-Carrara: «Il Partito Democratico di Massa-Carrara condanna con forza l’attacco perpetrato da militanti di Forza Nuova alla sede romana della Cgil. Sosteniamo da sempre il diritto alla critica e alla manifestazione pubblica popolare, purché tutto sia svolto in modo civile, consapevole e che non rechi danno a persone e cose. Quando questi confini vengono valicati e addirittura si trasformano, come in questo caso, in atti vandalici crediamo sia giusto non solo condannare e punire i colpevoli di questi misfatti, ma impedirgli in futuro di poterli ripetere. È nostra opinione che le organizzazioni estremiste che compiono tali atti debbano essere sciolte perché fomentano l’ordine pubblico, strumentalizzano il normale dibattito politico e sociale, alterano la verità e soprattutto creano pericoli fisici e morali. Esprimiamo quindi la nostra più profonda solidarietà e vicinanza alla Cgil e siamo al loro fianco a testimoniare durante il raduno di questa mattina».