Petizione fontane Massa, soddisfatti i primi firmatari: “Ma siamo solo ad un primo passo”

MASSA – I primi firmatari della petizione “Riaprite le fontanelle” esprimono soddisfazione per la riapertura della fontana del Biancolino e della Rocca che migliorano la possibilità di accesso alle nostre acque sorgive. Ricordano altresì che “siamo solo ad un primo passo”. “Sono ancora troppe le fontane chiuse – affermano -, in particolare chiediamo che al più presto venga riattivata quella dell’Evam, chiusa da anni accampando scuse di vario tipo. Riteniamo che lo sfruttamento commerciale delle nostre acque o di qualsiasi altra attività non debbano interferire o limitare la possibilità della comunità di usufruire della propria risorsa acqua”.

I firmatari concludono ribadendo la richiesta di installazione delle casette per la distribuzione di acqua filtrata gasata e naturale a Massa e Marina di Massa, ricordando che “la combinazione di queste iniziative avrà importanti benefici per la quantità di rifiuti prodotti e per le tasche dei nostri concittadini. Invitiamo quindi tutti i massesi a continuare a firmare la petizione”.