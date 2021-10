Partiti i lavori per una scuola da 2milioni e 170mila euro

FIVIZZANO – E’ partito il cantiere per la costruzione del nuovo edificio scolastico superiore presso Fivizzano. Un importante lavoro da 2milioni e 170mila euro che sarà realizzato in 540 giorni. La nuova scuola sarà sede delle classi dell’Istituto Tecnico Economico e dell’Istituto Agrario. Una “riforma” che finalmente restituirà un edificio degno d’essere chiamato scuola e che andrà a rendere l’offerta scolastica molto più appetibile rispetto a quella degli ultimi anni; un restauro, infatti, a diverse scuole della Lunigiana era d’obbligo, soprattutto per mantenere i ragazzi sul territorio ed evitare che scelgano di frequentare scuole che spesso sono fuori provincia.