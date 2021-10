L’aiuto prezioso dei donatori Avis salva la vita e tiene in piedi le comunità

PODENZANA – Nel 2020 sono aumentate dell’1,5% le donazioni targate Avis in Toscana e l’associazione può contare in regione su 75.106 soci di cui 73.650 donatori. I nuovi associati sono cresciuti del 15% nel 2020: 7.959, la maggioranza dei quali under 35 (53%). Il 52% dei nuovi soci fra i 18 e i 25 anni sono donne. In totale i donatori Avis delle sedi toscane hanno effettuato 79.896 donazioni di sangue intero, 29.036 di plasma in aferesi e 3.848 di multicomponent.

Ma le donazioni non sono l’unico fronte di impegno delle Avis in Toscana: numerosi sono i progetti nelle scuole, le attività promozionali per i giovani, i progetti di Servizio civile, le campagne di comunicazione per sensibilizzare i donatori e i non donatori in un periodo così difficile. Importante iniziativa di comunicazione e sensibilizzazione è stata compiuta dalla Sezione Avis di Podenzana, con la partecipazione alla panigalonga, nel suggestivo Borgo di Cerghiraro.

«Voglio ringraziare il presidente Enzo Spinatelli, il suo vice Daniele Battilani e tutti i volontari dell’associazione, per aver arricchito, con la loro presenza ed attiva partecipazione, la manifestazione di un valore solidale del quale poter essere fieri ed orgogliosi.»