Salute e benessere, quattro iniziative gratuite nelle farmacie Nausicaa

CARRARA – Proseguono i servizi gratuiti di Nausicaa Spa per la salute e il benessere dei cittadini. Il prossimo appuntamento si svolgerà domani, venerdì 8 ottobre, alla farmacia “La Prada” di Avenza dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. L’iniziativa sarà dedicata al trattamento della pelle e del cuoio capelluto. L’evento è organizzato in collaborazione con Helan Cosmesi di Laboratorio. Gli specialisti di Helan offriranno gratuitamente un trattamento del cuoio capelluto e una consulenza sui prodotti per viso e capelli più adatti al proprio tipo di pelle.

E nei giorni successivi si svolgeranno altre due iniziative gratuite alla farmacia “La Prada” dedicate alla posturologia: giovedì 14 ottobre dalle 16 alle 19 sarà a disposizione la dottoressa Antonella Principe; sabato 16 ottobre, invece, dalle 9 alle 12.30 ci sarà il dottor Jacopo Moscatelli. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 0585 53161 o recandosi direttamente in farmacia.

Inoltre, martedì 12 ottobre alla farmacia “Paradiso” di Marina di Carrara sarà la giornata dedicata al Venoscreen, ovvero al controllo dell’efficienza circolatoria, un esame non invasivo che permette di individuare l’insufficienza venosa cronica con conseguenti rischi nella formazione di edemi, vene varicose e ulcere. Per sottoporsi all’esame è necessaria la prenotazione al numero 0585 785702 o recandosi direttamente in farmacia.