Qualche ora di pioggia in più e il torrente Parmignola è già a rischio esondazione

FUORI PROVINCIA – Qualche ora di pioggia insistente ed ecco che un torrente si gonfia in maniera preoccupante, facendo scattare l’allarme esondazione. E’ quanto mostrano le immagini fornite da Meteo Apuane e dal Comune di Carrara dalle telecamere sul torrente Parmignola, in prossimità di via Aurelia. Il video è stato postato su Facebook dal Comune di Luni in modo da tenere alto il livello di allerta. Sono immagini che – si legge nel post – “rappresentano meglio di qualunque spiegazione il rischio di piene repentine e violente”. Quindi la raccomandazione del Comune ai cittadini: “Prestate la massima attenzione ai corsi d’acqua e all’eventuale rischio di caduta alberi derivante dalle raffiche di vento”.