Dodici ore di pioggia e il torrente Parmignola è già a rischio esondazione

FUORI PROVINCIA – Ore di piogge insistenti, dalla notte fino al pomeriggio, ed ecco che un torrente si gonfia in maniera preoccupante, facendo scattare l’allarme esondazione. E’ quanto mostrano le immagini fornite da Meteo Apuane e dal Comune di Carrara dalle telecamere sul torrente Parmignola, in prossimità di via Aurelia. Dal video si nota come dalle 3 di notte, orario del fotogramma di partenza, alle 15.30 del pomeriggio, il torrente sia passato dal suo livello ordinario alla piena.

Le immagini sono state postate su Facebook dal Comune di Luni, che ha voluto tenere alto il livello di allerta. Sono immagini che – si legge nel post – “rappresentano meglio di qualunque spiegazione il rischio di piene repentine e violente”. Quindi la raccomandazione del Comune ai cittadini: “Prestate la massima attenzione ai corsi d’acqua e all’eventuale rischio di caduta alberi derivante dalle raffiche di vento”.